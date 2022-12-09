Крупная израильская Hi-Tech компания начала массовые увольнения

Штаб-квартира компании находится в Герцлии. У Playtika есть также офисы в Лондоне, Берлине, Вене, Хельсинки, Монреале, Чикаго, Лос-Анджелесе, Лас-Вегасе, Сиднее и Буэнос-Айресе.

Израильская компания-разработчик игр Playtika начинает масштабное сокращение штата.

Об этом сообщает издание Детали.

Отмечается, что компания уволит около 12-15% сотрудников по всему миру. В ее офисах в разных странах работают около 4100 человек, 500-600 из них лишатся работы. В том числе под увольнение попадут около 180 сотрудников штаб-квартиры компании в Израиле.

Издание напоминает, что это уже вторая волна увольнений в Playtika. В мае 2022 года компания уже уволила около 250 сотрудников.

Playtika, основанная в 2010 году, разрабатывает игры в жанре «социального казино». Это мобильные приложения или сайты, где вы можете сыграть в популярные азартные игры – рулетку, видеопокер, имитацию игровых автоматов, — но при этом не ставите и не выигрываете настоящие деньги. Социальные казино используются только развлечения, и там можно взаимодействовать с другими игроками – например, играть вместе с друзьями. Игры предлагаются бесплатно, но пользователи платят за дополнительные покупки в приложении.

Кроме того, Playtika разрабатывает казуальные игры – простые игры с короткими сценариями, чаще всего – мобильные. Там компания тоже зарабатывает деньги на дополнительных покупках для игры.

Штаб-квартира компании находится в Герцлии. У Playtika есть также офисы в Лондоне, Берлине, Вене, Хельсинки, Монреале, Чикаго, Лос-Анджелесе, Лас-Вегасе, Сиднее и Буэнос-Айресе.

Как сообщал Курсор, на днях компании DataRails и Perimeter 81 предупредили о сокращении числа своих работников, отметив, что решили провести точечные корректировки в некоторых отделах и сосредоточиться на увеличении своей эффективности.

Курсор писал ранее, что в 2024 году будет закрыт завод Blade Technology, основанный Стефом Вертхаймером в Нагарии. Увольнения коснутся 900 сотрудников.