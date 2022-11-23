Еще одна израильская компания объявила об увольнении сотрудников

Израильская компания финансовых технологий Rapyd объявила о том, что в течение ближайших месяцев уволит десятки своих сотрудников.

Об этом сообщает издание Globes.

В 2022 году представители компании приобрели две фирмы, в которых трудится около 300 человек по всему миру.

Отмечается, что Rapyd теперь контролирует фирму Valitor, приобретенную за 100 миллионов долларов в июле 2021 года у местного исландского банка. Такое приобретение должно усилить деятельность компании в таких странах, как Великобритания, Ирландия и Исландия. По оценкам, это приобретение увеличило годовой доход на 100-150 миллионов долларов.

После завершения слияния с Valitor руководство компании сейчас работает над планами на 2023 и 2024 годы, и изучает возможность сокращения штата.

Rapyd разработала платформу цифровых платежей, которая конкурирует с Stripe и PayPal и позволяет малым, средним и крупным предприятиям получать платежи по 200 возможным каналам.

На сегодняшний день компания привлекла 806 миллионов долларов и была оценена в 8,75 миллиарда долларов во время последнего раунда финансирования в августе 2021 года, что делает ее одной из самых ценных частных технологических компаний Израиля.

В прошлом году Rapyd стал символом успеха и процветания быстрорастущих технологических стартапов нашей страны.

«Курсор» писал ранее, что в течение текущего года 6500 работников технологических компаний Израиля потеряли работу.