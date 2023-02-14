Еще одна категория населения выходит на улицы: что требуют демонстранты

Работники сектора высоких технологий Израиля сегодня выходят на улицы, чтобы выступить против предлагаемой правительством судебной реформы. Между одиннадцатью утра и шестью вечера сотрудники высоких технологий будут протестовать в ряде городов по всей стране вместе с врачами и учеными.

Штаб протеста сектора высоких технологий опубликовал заявление, в котором говорится: «Вчера тысячи работников высоких технологий прибыли поездом, автобусом и маршрутным такси, и вместе с массами израильтян они показали тем, кто пытается разрушить демократию, что они не имеют шансов на успех».

«Параллельно с фальшивыми дебатами комитета по пункту об отмене мы будем выходить на улицы по всей стране», — говорится в заявлении.

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