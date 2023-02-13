Лапид отказался от переговоров: в чем причина

Лидер оппозиции Яир Лапид отказался от переговоров, если не будут остановлены законодательные процессы.

Об этом он сообщил в Twitter.

«Как подчеркнул вчера вечером в своем выступлении Президент и как неоднократно разъяснялось, необходимым условием начала общенационального диалога является немедленная остановка всех законодательных процессов на ограниченное время, в течение которого диалог будет проходить при посредничестве Президента. Если министр Левин и М. К. Ротман согласятся с этим, мы будем рады встретиться завтра утром в доме президента», – написал Лапид.

Ярив Левин и Симха Ротман в совместном обращении заявили, что им было «очень жаль читать заявление» Лапида, из которого следует, что единственное желание бывшего премьер-министра состоит в остановке законодательного процесса, а не «вести настоящий диалог». Они призвали всех ответственных депутатов Кнессета от оппозиции «вести себя иначе».

«Мы будем рады встретиться сегодня же вечером с любой оппозиционной партией, которая заинтересована в реальном диалоге», – добавили политики.

Ранее мы рассказывали, что заместитель премьер-министра и министр юстиции, депутат Кнессета Ярив Левин и председатель Комитета по конституции, закону и правосудию, Кнессет Симха Ротман, обратились к Лапиду с предложением уже сегодня вечером начать переговоры по юридической реформе у президента. Они призвали лидеров оппозиционных сил начать переговорный процесс без предварительных условий и добавили, что «время пришло».

Также «Курсор» сообщал, что Нетаниягу на фоне протестов призвал оппозицию прекратить «намеренно доводить страну до анархии», а также проявить «ответственность и лидерство». По его словам, большинство израильтян хотят не анархии, а «предметной дискуссии» и «единства».

Как на это ответил Лапид – читайте в нашем материале.