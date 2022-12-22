Еще одна международная торговая сеть начнет работу в Израиле

В четверг, 22 декабря, группа Fox подписала соглашение с международной сетью кафе Pret A Manger об открытии ее филиалов на территории Израиля.

Об этом пишет издание «НЭП».

В рамках этого соглашения стороны договорились создать компанию, которой предоставят франшизу, компании Fox при этом будет принадлежать 75 процентов капитала, а группе «Ярзин Села» — 25 процентов. Право на создание филиалов и их функционирование предоставят новой компании сроком на 10 лет.

В обмен на франшизу новая компания будет платить Pret A Manger комиссионные. Окончательное соглашение должно быть подписано в начале 2023 года.

Отмечается, что компания Fox впервые выходит на рынок продуктов и считает это важным шагом по расширению сферы своей деятельности.

Генеральный директор Pret A Manger Пано Христу отметил, что это соглашение позволит им предоставлять потребителям в Израиле свежие продукты и органический кофе сети Pret A Manger. Он подчеркнул, что с нетерпением ждет, как израильтяне отреагируют на меню, ассортимент их товаров и инновации сети.

«Курсор» писал ранее, что уже в следующем месяце израильтяне смогут пользоваться услугами 7-Eleven в своей стране, начиная с 11 января. Первый филиал сети откроет свои двери в Дизенгоф-центре.

Еще мы писали, что в Израиле начнет функционировать онлайн-магазин французской сети супермаркетов Carrefour, которая заходит на наш рынок.