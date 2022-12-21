В Израиле с 11 января откроется магазин крупной мировой торговой сети

В ближайшие три года по всей стране будут открыты десятки филиалов магазина.

Уже в следующем месяце израильтяне смогут пользоваться услугами 7-Eleven в своей стране, начиная с 11 января.

Первый филиал сети откроет свои двери в Дизенгоф-центре.

Об этом сообщает сайт jpost.com.

Витрина магазина уже готовится: на улице Дизенгоф виден большой фасад с логотипом 7-Eleven и надписью «скоро будет».

В прошлом году компания Electra Consumer Products подписала соглашение с 7-Eleven об открытии сотен филиалов сети магазинов по всему Израилю. В соответствии с соглашением, в ближайшие три года по всей стране будут открыты десятки филиалов магазина.

Отметим, что Electra Consumer Products будет единственным франчайзи сети в Израиле в течение следующих 20 лет с возможностью продления соглашения на срок до 50 лет.

«Курсор» писал ранее, что в Victoria’s Secret объявили, что ее розничные магазины нижнего белья открываются в Израиле в соответствии с франчайзинговым соглашением с Delta Brands.

Еще мы писали, что весной следующего года в Израиле начнет функционировать онлайн-магазин французской сети супермаркетов Carrefour, которая заходит на наш рынок.

Напомним, что H&M – популярная шведская марка, что занимается выпуском одежды и товаров для дома запустила в Израиле свой интернет-магазин.