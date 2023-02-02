Еще одна мусульманская страна заявила о готовности нормализовать отношения с Израилем

Судан намерен официально присоединиться к заключенным при посредничестве США Соглашениям Авраама.

Об этом сообщил в среду ивритоязычным СМИ израильский чиновник.

Это знаменует собой последний поворот в продолжающейся саге, в которой неуверенные шаги Судана по налаживанию дипломатических отношений с Израилем зашли в тупик из-за продолжающейся политической нестабильности в африканской стране, включая военный переворот 2021 года.

По словам этого чиновника, которого цитирует телекомпания «Кан» и газета «Гаарец», американские дипломаты в регионе вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном сообщили израильским коллегам, что Судан готов присоединиться к Соглашениям Авраама, в рамках которых Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Марокко также нормализовали отношения с Израилем.

Чиновник сказал, что в последние недели по настоянию США проводились встречи между суданскими и израильскими официальными лицами, что подготовило почву для возобновления сделки.

По словам чиновника, в ближайшем будущем также могут быть заключены соглашения с Мавританией и Индонезией. Израиль и Мавритания поддерживали отношения с 1999 по 2009 год; Иерусалим и Джакарта в течение многих лет поддерживали дружеские контакты на среднем уровне.

Сообщение появилось, когда Израиль принимал президента Чада Махамата Идрисса Деби Итно, который сегодня в четверг должен открыть посольство своей страны в Израиле.

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