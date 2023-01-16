«Это было как в кино»: в рыбака в Хайфском заливе ударила молния

На днях в Хайфском заливе жителю друзского города Далият аль-Кармель едва удалось избежать смерти. В него во время рыбалки ударила молния, откинув на несколько метров. Но мужчина выжил и сейчас его состояние удовлетворительное.

Об этом пишет News.israelinfo.

41-летний Рабиа Халаби отправился с другом ловить рыбу, несмотря на плохую погоду. Они забросили удочки и стали ждать улов. Но тем временем началась гроза и Халаби поднял вверх удочку, чтобы забросить крючок еще раз, и в этот момент в него ударила молния.

Товарищ рассказал, что это было как в кино, он увидел резкую вспышку света, грохот, после чего Рабио подбросило в воздух и откинуло на несколько метров. Он получил ожоги и находился без сознания. Товарищ не растерялся и быстро затащил его в автомобиль и доставил в медицинское учреждение «Рамбам». В больнице пострадавший пришел в себя, его состояние удовлетворительное, только он не помнит отчетливо, что с ним произошло.

Мужчина считает, что спастись от смерти ему помог плащ, хорошо изолирующий от воды, который тот надел на рыбалку. Электрический заряд прошел по нему в землю.

«Курсор» писал ранее, что 47-летний житель кибуца в центральной части Израиля погиб в четверг, 12 января, в результате удара молнии, когда выгуливал свою собаку.