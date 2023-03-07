«Это начало конца»: начальник Генштаба ЦАХАЛа выступил с предупреждением

По мере роста опасений по поводу увеличения числа солдат, отказывающихся служить в знак протеста против судебной реформы, начальник штаба ЦАХАЛа подполковник Герци Халеви предупредил в ходе закрытых дискуссий, что нынешнюю ситуацию можно считать «началом конца».

Согласно сообщению в газете «Исраэль ха-йом», в последние дни Халеви освободил большую часть своего графика, чтобы решить вопрос об отказе резервистов от службы. Халеви уже провел несколько встреч с высшим руководством ЦАХАЛа и командующими ВВС, а сегодня во вторник он проведет встречу с министром обороны Йоавом Галланом, а также с командирами резервных частей, чтобы обсудить их планы.

Не наблюдая никаких признаков выхода из политического тупика на горизонте, начальник штаба будет готовиться к возможности того, что тенденция к отказу от службы ухудшится, несмотря на призывы многих лидеров не допускать участия ЦАХАЛа в политических дебатах.

Эта тенденция является одновременно «раскольнической и опасной», сказал Халеви. Он добавил, что она также может стать «началом конца», поскольку конец представляет собой ситуацию, в которой каждый сектор общества принимает свои собственные решения относительно того, какие миссии выполнять и что отклонять. Текущая задача, подчеркнул он, состоит в том, чтобы поддерживать единство и сплоченность в каждой миссии, иначе ЦАХАЛ столкнется с опасностью распада изнутри.

Источники сообщают, что Халеви считает, что внешние силы пытаются использовать ЦАХАЛ и резервистов для продвижения собственных позиций в дебатах, не принимая во внимание нанесенный в результате серьезный ущерб.

Халеви выступает за сохранение права резервистов на участие в акциях протеста; однако нельзя позволять, чтобы их личное мнение каким-либо образом влияло на их службу в ЦАХАЛе, настаивает он.

Начальник штаба дал понять, что не намерен вмешиваться в происходящие политические процессы и что каждый, кто высказывается, должен понимать последствия.

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