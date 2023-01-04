«Это не нормально»: в Яадут а-Торе обрушились с критикой на Бен-Гвира

Депутат от Объединенного иудаизма Торы Моше Гафни заявил, что министр национальной безопасности депутат Кнессета Итамар Бен-Гвир нарушил еврейский закон, посетив Храмовую гору. Он добавил, что его действия «приносят только ущерб и не приносят никакой пользы».

«Моя позиция состоит в том, что посещение Храмовой горы запрещено галахой [еврейским законом], и я говорил об этом министру Итамару Бен-Гвиру в прошлом и сегодня. Я думаю, что это не нормально. Восхождение к святая святых запрещено. Вот почему главные раввины на протяжении поколений запрещали это и говорили, что наказанием является «карет» [искоренение или акт изгнания]», — сказал Гафни в начале заседания финансового комитета Кнессета.

«Кроме того, это ничего не дает и является просто провокацией перед всем миром. То, что человек не поднимается [на Храмовую гору], не означает, что это она не его — наоборот, значит, он уважает ее как святая святых. Здесь нет разницы между религиозно-сионистской и ультраортодоксальной позициями — подавляющее большинство говорит, что это запрещено», — добавил Гафни.

Позже Гафни сделал аналогичные комментарии в Twitter.

Бен-Гвир ответил на твит Гафни, сказав: «Рабби Гафни, я очень уважаю вас, но считаю, что партия, которая не хочет быть частью правительства, чтобы не брать на себя ответственность за страну, должна [счесть] неуместным проповедовать мораль.

Храмовая гора — это не просто религиозный вопрос, это символ суверенитета и управления, и враг испытывает нас по нашим действиям на Храмовой горе. На моем страже, Израиль не сдастся ХАМАСу».

Читайте также: Еш Атид подает в БАГАЦ петицию против закона, расширяющего полномочия Бен-Гвира.