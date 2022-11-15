«Это не простой инцидент»: мэр Ариэля выступил с заявлением после теракта

Появляются новые комментарии официальных лиц в связи с терактом в Самарии, где при нападении, совершенном в трех местах — на АЗС, на въезде в промзону Ариэля и на шоссе №5 близ развязки Пдуэль, три человека погибли и еще три получили ранения.

Мэр Ариэля Эли Швиро сказал в интервью “Галей ЦАХАЛ” с места происшествия: “Это не простой инцидент. Это теракт в промышленном парке Ариэля, где работают и евреи, и палестинцы. Это место общего сосуществования. Мы не получали никаких предупреждений, но мы всегда начеку”.

Глава Регионального совета Самарии Йоси Даган сказал: “Этот теракт является явным результатом потери управления и сдерживания уходящего правительства. Приходящее правительство должно вести себя как национальное правительство и должно изменить уравнение. За этой волной террора и ее финансированием стоит террорист в костюме Абу Мазен и вся Палестинская администрация. Пока израильское правительство не изменит уравнение, атаки не прекратятся. Новое правительство несет ответственность за восстановление национальной чести, и именно это предотвратит террористические атаки. Я крепко обнимаю моего друга Эли Швиро и всех жителей Ариэля”.

Председатель “Яадут ха Тора” раввин Ицхак Гольдкнопф сказал: “Даже в день приведения к присяге Кнессета мы получаем болезненное напоминание о реальности, в которой мы живем. Жестокий враг не дает покоя. Я восхваляю тех, кто действовал, чтобы нейтрализовать террориста и спасти жизни. Я призываю премьер-министра жестко реагировать на терроризм. Пришло время прекратить сдержанное поведение уходящего правительства и действовать агрессивно против террористических организаций. Я буду молиться об исцелении раненых и их скорейшем выздоровлении”.

Ранее Курсор писал, что Нетаниягу и Лапид отреагировали на теракт в Ариэле.