Нетаниягу и Лапид отреагировали на теракт в Ариэле

Уходящий премьер-министр Яир Лапид в связи с терактом в Самарии разместил на своей странице в Facebook такое заявление:

“Граждан Израиля встретило сегодня тяжкое и болезненное утро. Подлый террорист совершил кровавый теракт в Ариэле.

От имени правительства и государства Израиль выражаю соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления раненым».

«Мы беспрерывно боремся с терроризмом, используя все силы армии, ШАБАКа и всех сил безопасности. В последнее время нам удалось демонтировать обширные инфраструктуры террора, но мы должны вести эту войну каждый день заново. Наши силы безопасности работают круглосуточно, чтобы защищать граждан Израиля и разгромить террористическую инфраструктуру — в любом месте и в любое время”, — добавил он.

«Молюсь за благополучие раненных в теракте в Ариэле и выражаю поддержку силам безопасности, действующим на месте теракта», — написал Биньямин Нетаниягу в своих соцсетях.

Отметим, что на данный момент силы ЦАХАЛа и ШАБАКа разыскивают соучастника, который подвез террориста ко въезду в промзону Ариэля. Личность соучастника известна, но он пока не пойман. В результате теракта погибли два человека и еще четыре получили ранения.

Ранее Курсор писал о теракте в Ариэле: стало известно о первых жертвах нападения.