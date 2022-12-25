«Это переворот»: тысячи демонстрантов вышли на улицы Хайфы

Несколько тысяч человек провели демонстрацию в субботу вечером в Хайфе в знак протеста против нового правительства. Они осудили включение в Кнессет осужденных лиц и крайне правых элементов, назвав это «переворотом».

Об этом пишет The Times Of Israel.

Thousands protest in Haifa, warn emerging government carrying out ‘coup’ https://t.co/Tl9iTYYYjS — The Times of Israel (@TimesofIsrael) December 25, 2022

Среди тех, кто участвовал в мероприятии, был бывший министр обороны Моше Яалон. Он занимал этот пост, когда был членом партии «Ликуд», возглавляемой Биньямином Нетаниягу.

Митинг был организован Движением за качественное правительство в Израиле, которое призвало к публичным протестам против формирующегося правительства, обвинив формирующуюся коалицию в планах нанести ущерб демократическому характеру страны.

ידיעות אחרונות: "אלפי ישראלים מפגינים בחיפה נגד ממשלת נתניהו, בהשתתפות שר הביטחון לשעבר משה יעלון, שאמר: הממשלה הזו תקרוס בסופו של דבר, אבל לא לפני שהיא תפגע בנו כלכלית וביטחונית".#israel #Israelites pic.twitter.com/ZZRlRXTDBd — חדשות KNN (@knn__israel) December 24, 2022

Нетаниягу привел блок правых, религиозных и ультраортодоксальных партий к победе на выборах 1 ноября и с тех пор ведет переговоры о создании коалиции для формирования правительства. Среди противоречивых законов, которых требуют его партнеры, — предоставление расширенного контроля над полицией новому министру национальной безопасности, депутату Кнессета Итамару Бен-Гвиру от ультраправой партии «Отцма Иехудит», который неоднократно был осужден по обвинениям в подстрекательстве и терроризме. Кроме того, закон, запрещающий лицам, отбывающим тюремный срок, занимать министерские должности, тоже планируют изменить, чтобы позволить лидеру партии ШАС Арье Дери возглавить министерство внутренних дел, несмотря на условный приговор, вынесенный ему ранее в этом году.

«Мы должны остановить авторизацию осужденного преступника Дери в качестве члена правительства и превращение полиции в политическое ополчение преступником Бен-Гвиром, и все это под эгидой подсудимого Нетаниягу, который разрушает демократию, чтобы избежать правосудия», — говорилось в заявлении Движения за качество правительства накануне митинга.

Общественность должна противостоять грядущему правительству, потому что оно «санкционирует преступность и попирает основы демократии», отмечается в заявлении, призывающем общественность поднять «четкий голос против переворота, который угрожает всем нам».

Яалон предупредил, что правительство Нетаниягу потеряет «моральную легитимность» и превратит Израиль в «изгоя» в международном сообществе, что приведет к его быстрому краху, «но не раньше, чем причинит экономический и моральный ущерб» стране и ее безопасности.

На прошлой неделе Движение за качественное правительство организовало аналогичную демонстрацию в Тель-Авиве.

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