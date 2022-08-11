«Это плохие парни»: посол США в Израиле высказался об операции в Газе

Посол США в Израиле Том Найдс заявил в интервью в среду, что США полностью поддерживают Израиль в его борьбе с террористами из Газы.
Силы обороны Израиля в пятницу нанесли авиаудары по палестинской террористической группировке «Исламский джихад», положив начало трехдневным боевым действиям, прежде чем в воскресенье вечером вступило в силу соглашение о прекращении огня при посредничестве Египта.
«Это плохие парни, — сказал Найдс о террористических группировках. — Мы в курсе ситуации, происходящей в Газе. Мы понимали, что это важная миссия для израильтян».
«Мы поддерживаем право Израиля на самозащиту, его право в основном предпринимать действия, необходимые для обеспечения безопасности этого места, поэтому мы полностью поддерживаем действия Израиля», — сказал он 13 каналу.
Найдс заявил, что США не были проинформированы об операции заранее, но отметил: «Я не думаю, что мы были удивлены».
«Я не думаю, что нам сказали заранее, но я думаю, что мы были в курсе, когда произошли действия, — сказал Найдес. — Мы довольно четко заявили, что поддерживаем безопасность Государства Израиль».
Ранее мы писали, что государственные прокуроры заявили, что намерены предъявить бывшему члену парламента Михаэлю Бен Ари обвинения в подстрекательстве.