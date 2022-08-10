Государство объявило о планах предъявить обвинение Михаэлю Бен Ари в подстрекательстве против арабов

Государственные прокуроры заявили, что намерены предъявить бывшему члену парламента Михаэлю Бен Ари обвинения в подстрекательстве, до проведения слушаний.

Прокуроры утверждают, что данные комментарии относятся к концу 2017 года и включают в себя публичные выступления, интервью СМИ и сообщения на его аккаунтах в Facebook и Twitter.

Бен Ари работал в Кнессете в 2009-2013 годах в составе ныне несуществующей партии «Национальный союз». Затем он основал партию «Оцма Иегудит», но в 2019 году Верховный суд запретил ему баллотироваться в Кнессет из-за его экстремистских взглядов.

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