«Это тревожно и опасно»: Нахман Шай выступил с предостережениями к Нетаниягу

Уходящий министр по делам диаспоры Нахман Шай сказал, что находит союз Нетаниягу с политиками-экстремистами «тревожным».

Нахман Шай, который, как ожидается, покинет свой пост, когда сформируется новое израильское правительство, и который ответственен за налаживание связей между евреями мира и государством Израиль, заявил в понедельник вечером, что эта задача скоро станет очень сложной.

Министр по делам диаспоры Израиля поговорил вчера с еврейскими журналистами со всего мира, собравшимися в Иерусалиме на конференцию.

Шай, который имеет опыт работы в журналистике и ранее работал в Кнессете в составе Аводы, сказал, что он находит «тревожным» подход, который Биньямин Нетаниягу, будущий премьер-министр, использует при формировании правого правительства, в которое входят экстремистские партнеры.

«Некоторым из избранных должностных лиц не хватает опыта, и некоторые требования коалиции противоречат демократическому характеру Государства Израиль, — сказал Шай. — Им дали игровую площадку полномочий; они полны рвения и эйфории. Это тревожно, опасно и потенциально может повредить нашим отношениям с глобальным еврейским миром и международным союзом, а также самому будущему государства Израиль».

Комментарии Шая соответствуют тем, которые он неоднократно делал в отношении Нетаниягу, который был премьер-министром в течение 12 лет до 2021 года. Нетаниягу победил на выборах в Израиле 1 ноября и приступил к созданию коалиции с экстремистскими политиками.

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