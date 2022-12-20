Израильтяне проголосовали против назначения Арье Дери

Согласно опросу, более половины израильтян не поддерживают «Закон Дери», а против «Закона Бен-Гвира» выступают 46% граждан.

Подавляющее большинство израильской общественности выступило против «Закона Дери», который позволит председателю партии ШАС занять пост министра в новом правительстве.

Опрос проведен Channel 13 News.

Только 24% израильтян поддерживают этот шаг. Вместе с тем 65% населения против изменения закона и назначения Арье Дери министром.

В опросе также спрашивали мнение израильтян об изменениях в правовой системе. Оказалось, что 37% граждан выступают против глобальных изменений, которые, по их мнению, будет намерено проводить новое правительство. Поддержку гарантируют около 28% респондентов. При этом 26% считают, что правительство в конечном итоге вообще не внесет существенных изменений.

Опрос также показал, что 45% населения Израиля поддерживают правительство во главе с Биньямином Нетаниягу вместе с Партией национального единства Бени Ганца, и только 32% предпочитают партию «Религиозный сионизм».

Более половины населения, 56%, уверены, что Нетаниягу уступил требованиям партий харедим в отношении статус-кво и вопросов религии и государства, и только 33% считают, что это не так.

Опрос выяснил отношение израильтян к «Закону Бен-Гвира» и новым полномочиям министра национальной безопасности в полиции. 46% выступают против такого закона, и только 41% респондентов поддерживают его.

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