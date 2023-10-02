Несколько человек вследствие этого инцидента были ранены.

Евреи, пришедшие в честь праздника Суккот помолиться на могиле Иосифа в Шхеме, были забросаны камнями.

Об этом сообщает Telegram-канал "Сегодня в Израиле".

Несколько человек получили легкие ранения, в связи с чем их оттуда срочно вывели.

Отметим, что гробница Иосифа является древним погребальным памятником на окраине Шхема. Еврейская и мусульманская традиции гласят, что здесь похоронен праотец Иосиф. Веками эту гробницу почитали члены всех различных религиозных сообществ на этой земле, в том числе евреи.

Ранее мы писали, что вчера, 1 октября, неподалеку от Старого города задержали религиозного активиста, который был там вместе с овцой. Сотрудники полиции подозревают, что мужчина намеревался воспользоваться этим животным, чтобы провести протест на Храмовой горе и принести его в жертву.

Выяснилось, что задержанный входит в движение "Хозрим ле-Хар" («Возвращаемся на Гору»), выступающее против передачи Храмовой горы в чужие руки. После этого ареста члены движения заявили, что мусульманское правление на Храмовой горе больше не допустимо. Также они пообещали возобновить жертвоприношения и строительство Третьего Храма на Храмовой горе.

Также "Курсор" сообщал о новых подробностях секс-скандала вокруг солдаток ЦАХАЛа.