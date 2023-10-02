Мазен Аль-Кади считается одним из лидеров палестинских террористов, содержащихся в тюрьмах на юге.

Террорист, подозреваемый в интимной связи с надзирательницами в тюрьме «Рамон», оказался 43-летним боевиком ФАТХа Мазеном Аль-Кади. Террорист отбывает пожизненное заключение за соучастие в убийстве троих израильтян.

Об этом сообщает портал Детали.

Отмечается, что еще в 2002 году Аль-Кади привез к одному из ресторанов в Тель-Авиве боевика, который расстрелял посетителей заведения. В результате погибло трое израильтян, еще 35 получили ранения.

Аль-Кади считается одним из лидеров палестинских террористов, содержащихся в тюрьмах на юге.

Как сообщал Курсор, пять женщин-солдат ЦАХАЛа вызваны на допрос в полицию.

Напомним, пять женщин-охранников, проходящих обязательную военную службу, подозреваются в интимных отношениях с палестинским заключенным. При этом по крайней мере одна из них подозревается в сексуальных отношениях по обоюдному согласию.

Как сообщал Курсор, начальник штаба Герци Халеви написал профессиональное заключение против введения женщин в элитные подразделения ЦАХАЛа. С этими письменными показаниями он обратился в Верховный суд в рамках подготовки к решению об интеграции женщин-комбатантов, в том числе, в некоторые подразделения бронетанкового корпуса.

«С этим экспериментом следует подождать значительный период времени, в течение которого мы извлечем важные уроки из опыта специальных подразделений и пехоты», - отметил начальник штаба.

Ранее Курсор писал о том, что девушка-солдат ЦАХАЛа, которая не захотела раскрывать свою личность, сообщила о том, что ее изнасиловал палестинский заключенный, когда она работала.