В Иерусалиме активист пытался принести в жертву овцу на Храмовой горе

Полиция уже задержала активиста, идут разбирательства.

В воскресенье, 1 октября, был задержан религиозный активист недалеко от Старого города. Вместе с ним была обнаружена овца. Полиция подозревает, что активист планировал использовать эту овцу для проведения протеста на Храмовой горе и принести ее в жертву.

Об этом рассказал сайт "The Jerusalem Post".

Оказалось, что задержанный является членом движения "Хозрим ле-Хар" («Возвращаемся на Гору»), которое выступает против передачи Храмовой горы в чужие руки.

После задержания активиста, движение "Хозрим ле-Хар" заявило, что мусульманское правление на Храмовой горе больше не допустимо. Они обещают возобновить жертвоприношения и строительство Третьего Храма на Храмовой горе.

"Пришло время построить еврейский Третий Храм и возобновить жертвоприношения", - говорится в заявлении религиозной организации.

Активисты также заявили, что готовы продолжать борьбу за свои религиозные и национальные убеждения, несмотря на задержание активиста.

Накануне в Аль-Аксе произошел скандал с британской мусульманкой - женщину выгнали из мечети. Мусульманка, проживающая в Великобритании, хотела посетить мечеть Аль-Акса, но была изгнана оттуда даже при том, что она была одета в соответствующую традиционную мусульманскую одежду и носила хиджаб.

Еще "Курсор" информировал, что рекордное количество верующих посетили Храмовую гору в Йом-Кипур.