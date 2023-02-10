Евреи Испании отреагировали на разрыв Барселоной отношений с городом-побратимом Тель-Авивом

Федерация еврейских общин Испании (FCJE) осудила решение городского совета Барселоны разорвать отношения с городом-побратимом Тель-Авивом и Государством Израиль.

Об этом сообщает Israel National News.

«Без обсуждения Правительственная комиссия городского совета Барселоны приняла это решение, которое ни по форме, ни по существу не представляет собой то, чем являются Барселона и ее жители», — говорится в заявлении FCJE.

Отмечается, что сейчас «давление на еврейские общины усиливается в связи с этой кампанией городского совета Барселоны». В связи с этим FCJE направила мэру Барселоны Аде Колау открытое письмо, в котором выразила обеспокоенность общины решением города.

«Не учитывая мнение мэрии Тель-Авива, городской совет Барселоны принял свое решение, не смотря на то, что город является примером сосуществования, защиты свобод, защиты меньшинств и где его граждане живут в мире независимо от их происхождения. Мы с большой тревогой наблюдаем, как лишь один город, одна страна в мире подвергают сомнению свои действия и законность», — говорится в заявлении.

В организации добавили, что это решение «не имеет ничего общего с политикой, правами человека или миром», а является примером «изощренного антисемитизма».

«Мы призываем жителей Барселоны продолжать работать во имя сосуществования и против антисемитизма, в какой бы форме он ни проявлялся», — отметили в FCJE.

Как сообщал Курсор, на днях мэр Барселоны Ада Колау уведомила премьер-министра Биньямина Нетаниягу о том, что она приостанавливает все связи испанского города с Израилем.

«По запросу более 100 организаций и тысяч соседей по Барселоне я только что сообщила Нетаниягу, что мы приостанавливаем институциональные отношения с Государством Израиль из-за неоднократных нарушений прав человека палестинского населения и несоблюдения требований резолюции ООН», – написала она.

Также Курсор писал, что испанская еврейская организация осудила бойкот побратимства Барселоны и Тель-Авива.