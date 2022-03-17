Евреи в Марокко отметили Пурим: в сети опубликовали видео с праздничного карнавала

В сети опубликовали видео, как евреи весело отмечают Пурим в Марракеше, несмотря на плохую погоду.

Евреи в Марракеше, Марокко весело отметили Пурим, несмотря на плохую погоду.

Некоторые нарядились в праздничные костюмы и все прекрасно провели время.

Видео с карнавала опубликовал телеграм-канал Люди в черном.

«Курсор» ранее писал, что евреи Венгрии, Молдовы и Польши отмечают Пурим с украинскими беженцами. Еврейское агентство в сотрудничестве с Международным братством христиан и евреев (IFCJ) управляет сетью иммиграционных центров в странах, граничащих с Украиной – Польше, Молдове, Венгрии и Румынии – чтобы принять поток еврейских беженцев и помочь тем, кто стремится иммигрировать в Израиль. Также они организовали празднование Пурима с беженцами.