Еврейки рожают больше, чем мусульманки — Центральное статистическое бюро

Отчет Центрального статистического бюро показывает, что еврейки рожают больше, чем мусульманки. Профессор Яаков Фейтельсон утверждает, что это «демографический оптимизм».

‎Новый отчет Центрального статистического бюро, который подводит итоги за 2020 год, показывает, что еврейки рожают больше, чем мусульманки.

Об этом подробно говорится в новом сюжете Kan News.

Данные прокомментировал профессор Яаков Фейтельсон, исследователь Израильского института сионистской стратегии, и заявил, что цифры дают сильные основания для того, чтобы поддерживать повышенный оптимизм.

В Twitter пользователь метко отметил под видео с сюжетом: «Сколько плохих и удручающих новостей вы сегодня услышали, а? Так вот, вы должны увидеть и хорошие новости дня! Народ Израиля — это просто уникальное глобальное явление. Таких людей больше нет, клянусь вам».

דוח הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שמסכם את שנת 2020, מלמד שנשים יהודיות יולדות יותר מנשים מוסלמיות. למה פרופ' יעקב פייטלסון, חוקר במכון הישראלי לאסטרטגיה ציונית, טוען שמדובר ב"אופטימיות דמוגרפית"?#עצם_העניין @KalmanLiebskind pic.twitter.com/SbYb5o6gKi — כאן חדשות (@kann_news) February 22, 2022

Также по данным бюро, на конец 2020 года в Израиле проживало 9,3 миллиона человек. Население увеличилось в 2021 году чуть менее чем на два процента, а рост на 17 процентов произошел за счет иммиграции.

В общей сложности около 25000 человек совершили алию в Израиль в 2021 году, что на 30 процентов больше, чем в 2020 году. В этом году также было зарегистрировано самое большое количество новых иммигрантов, переехавших из США в Израиль с 1973 года.

По оценкам, в этом году в Израиле родилось 184 000 младенцев, из которых 74 процента матерей были еврейками, а 23 процента — арабками. Напомним, что ранее «Курсор» сообщал о том, что в ООН рассказали, как изменится население Земли в будущем.

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