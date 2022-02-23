Еврейки рожают больше, чем мусульманки — Центральное статистическое бюро

Новый отчет Центрального статистического бюро, который подводит итоги за 2020 год, показывает, что еврейки рожают больше, чем мусульманки.
Об этом подробно говорится в новом сюжете Kan News.
Данные прокомментировал профессор Яаков Фейтельсон, исследователь Израильского института сионистской стратегии, и заявил, что цифры дают сильные основания для того, чтобы поддерживать повышенный оптимизм.
В Twitter пользователь метко отметил под видео с сюжетом: «Сколько плохих и удручающих новостей вы сегодня услышали, а? Так вот, вы должны увидеть и хорошие новости дня! Народ Израиля — это просто уникальное глобальное явление. Таких людей больше нет, клянусь вам».
Также по данным бюро, на конец 2020 года в Израиле проживало 9,3 миллиона человек. Население увеличилось в 2021 году чуть менее чем на два процента, а рост на 17 процентов произошел за счет иммиграции.
В общей сложности около 25000 человек совершили алию в Израиль в 2021 году, что на 30 процентов больше, чем в 2020 году. В этом году также было зарегистрировано самое большое количество новых иммигрантов, переехавших из США в Израиль с 1973 года.
По оценкам, в этом году в Израиле родилось 184 000 младенцев, из которых 74 процента матерей были еврейками, а 23 процента — арабками.
Напомним, что ранее «Курсор» сообщал о том, что в ООН рассказали, как изменится население Земли в будущем.
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