Еврейские группы США не вмешиваются в переговоры Нетаниягу с Бен-Гвиром — СМИ

Бывший премьер-министр Биньямин Нетаниягу работает с «Оцмой Иегудит» и депутатом Кнессета Итамаром Бен-Гвиром над выработкой соглашения, которое вернет его на место премьер-министра.

В 2019 году, когда тогдашний премьер-министр Биньямин Нетаниягу вел переговоры с экстремистской партией о координации предвыборной тактики, послание еврейской общины США было четким: не надо.

Сейчас, по крайней мере, четыре основные еврейские группы, которые высказались в 2019 году, заявляют, что на этот раз не будут вмешиваться: Американо-израильский комитет по связям с общественностью, Американский еврейский комитет, Конференция президентов крупных американских еврейских организаций и Еврейский совет Связи с общественностью. Последние два представляют широкий спектр национальных и еврейских групп.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

В преддверии выборов 1 ноября Нетаниягу координирует тактику предвыборной кампании с «Оцмой Иегудит», сообщил в среду 12-й канал. Согласно сообщению, Бен-Гвир и Нетаниягу встретились и договорились не проводить кампанию среди тех, кого каждый считает естественными избирателями своей партии. Ранее Нетаниягу выступил посредником в соглашении между «Оцма Йехудит» и другими крайне правыми партиями, чтобы гарантировать, что они преодолеют избирательный порог в израильской системе пропорционального представительства.

По крайней мере, два видных произраильских демократа, сенатор Роберт Менендес из Нью-Джерси и член палаты представителей Брэд Шерман из Калифорнии, предупредили Нетаниягу, насколько разрушительными будут отношения с партией, если Нетаниягу приведет Бен-Гвира в правительство. В 2019 году Антидиффамационная лига и Движение за реформы заявили Еврейскому телеграфному агентству в комментариях, которые были запрошены в последние дни, что сейчас они так же встревожены, как и тогда.

Раввин Рик Джейкобс, президент Союза реформистского иудаизма, сказал, что неспособность организованной еврейской общины создать прочную стену оппозиции допущению к власти партии, основанной на учении покойного раввина Меира Кахане, будет иметь далеко идущие последствия. последствия не только для американо-израильских отношений, но и для отношений Израиля с американскими евреями.

«Для тех, кто идентифицирует себя с Израилем из-за общих ценностей, общих демократических ценностей, общих еврейских ценностей, какие еврейские или демократические ценности не скомпрометированы расизмом, той наполненной ненавистью политикой, которую поддерживает [Бен-Гвир]? Поэтому я думаю, что это определенно вызовет дистанцирование и недовольство многих, многих людей, которые чувствуют себя очень, очень преданными и очень сильно поддерживают Израиль», — сказал Джейкобс.

По словам Джейкобса, тотальное осуждение в 2019 году было фактором, побудившим Нетаниягу не допустить «Оцму Иегудит» в свое правительство после того, как он выиграл переизбрание. В отсутствие такого консенсуса Нетаниягу может осмелиться привести в правительство Бен-Гвира, который имеет историю расистских провокаций и союзников с Кахане и Барухом Гольдштейном.

«Я хотел бы напомнить всем нам, что, когда мы все так громко и четко высказались в 2019 году, премьер-министр отказался от идеи столь тесного сотрудничества с этими различными экстремистскими силами в израильской политике. В отсутствие этого сегодня я не вижу никаких красных линий», — сказал он.

Кэрол Нуриэль, директор израильского офиса ADL, также заявила, что введение Бен-Гвира в правительство подорвет поддержку Израиля: «ADL уже давно глубоко обеспокоена распространением экстремистских и вдохновленных Кахане экстремистских идеологий в израильском обществе. Хотя мы не вмешиваемся в избирательную политику Израиля, нас беспокоят сообщения о том, что израильские политические лидеры пообещали лицам, разделяющим такие взгляды, роль в будущем коалиционном правительстве. Как организация, глубоко приверженная безопасности и благополучию Израиля как еврейского и демократического государства, мы считаем, что такое развитие событий нанесет ущерб основополагающим принципам Израиля и его положению среди его самых решительных сторонников».

Три из четырех групп, AJC, JCPA и Конференция президентов, заявили, что их политика заключается в том, чтобы не занимать позицию по выборам в Израиле, хотя именно это они и сделали более трех лет назад.

Ранее Курсор писал, что новый опрос показал, сколько мандатов получит Нетаниягу, если призовет голосовать за «Еврейский дом». «Еврейский дом» может преодолеть избирательный барьер и сместить приоритеты в сторону блока Нетаниягу, если лидер Ликуда призовет избирателей поддержать партию Шакед.

Курсор сообщал, что Лапид сокращает разрыв с Нетаниягу. Согласно результатам нового опроса, Еш Атид поднимается до 26 мест, а Лапид отстает от Нетаниягу на 10% в вопросе о наиболее квалифицированном кандидате на пост премьер-министра.

Напомним, что недавно Мансур Аббас заявил, что его цель – не дать левым и правым сформировать правительство самостоятельно.