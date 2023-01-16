Еврейские общины в Европе станут слабым звеном военного конфликта между Израилем и Ираном — президент ЕЕК

По словам Ариэля Музиканта, евреи на континенте станут мишенью в случае провала дипломатического пути по ядерной проблеме.

В случае военного конфликта между Ираном и Израилем еврейские общины в Европе станут объектами атак со стороны Ирана.

Об этом предупреждает президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Ариэль Музикант, пишет портал Israel Hayom.

«Если ядерное соглашение не будет продлено, и произойдет вооруженный конфликт между Израилем и Ираном. Это будет иметь последствия. Еврейские общины в Европе станут слабым звеном такого конфликта. Каждое иранское посольство в Европе заполнено революционной гвардией. Их сотни. Уже сегодня мы в еврейских общинах почти во всех странах Западной Европы переживаем «инциденты». Должна быть стратегия, чтобы справиться с этой ситуацией, и я прошу, чтобы Израиль рассмотрел эту ситуацию на будущее», — сказал Музикант.

По его словам, необходимо «формировать общую политику между Израилем и еврейскими общинами в Европе перед лицом усиления власти суверенных и крайне правых партий в Европе и их растущего включения в правительства по всему Европейскому союзу».

Музикант призвал новое правительство Израиля поддерживать контакт с еврейскими общинами, особенно в контексте политических изменений, которые будут иметь последствия для общин в Европе, таких как вопрос Закона о возвращении и религиозные вопросы.

«Небольшие общины в европейских странах могут исчезнуть примерно через пятьдесят лет. Израиль должен помочь европейским общинам в укреплении еврейской идентичности и образовательных программах», — считает президент ЕЕК.

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