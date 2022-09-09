Еврейские организации почтили память королевы Елизаветы II

Еврейские организации почтили память британской королевы Елизаветы II, которая скончалась в возрасте 96 лет. Она правила страной 70 лет.

Президент Всемирного еврейского конгресса Рональд С. Лаудер сказал: «Всемирный еврейский конгресс и его более 100 еврейских общин по всему миру присоединяются к нации и народу Соединенного Королевства, а также к британским евреям в оплакивании кончины королевы Елизаветы II, за 70 лет правления которой еврейские общины в Великобритании, Шотландии, Уэльсе, Северной Ирландии и по всему Содружеству процветали и росли в условиях мира и безопасности. Королева Елизавета была жизнью служения и веры, в которой любовь к стране, Содружеству, Богу и семье была высшей ценностью».

«Она и ее семья были любимыми символами сопротивления нацистской тирании, отказавшись покинуть Лондон в худшие времена Блица и выстояв в знак солидарности со своими соотечественниками в условиях осады. Юная принцесса Елизавета была источником вдохновения и утешения для Анны Франк в ее убежище в Амстердаме, а в 2015 году она и ее покойный муж, принц Филипп, посетили бывший нацистский концлагерь Берген-Бельзен на севере Германии, где находилась Анна Франк. Отказ королевы Елизаветы дрогнуть перед лицом зла, а вместо этого бороться с ним всеми грозными фибрами своего характера, станет источником вдохновения для грядущих поколений», — сказал Лаудер.

«От имени еврейских общин по всему миру я выражаю наши глубочайшие соболезнования ее семье, а также нации и народу Соединенного Королевства. Пусть память о ней и ее пример будут благословением», — заключил он.

Главный раввин Пинхас Гольдшмидт, президент Конференции европейских раввинов (CER), заявил: «Вместе главный раввин Мирвис, Великобритания и еврейская община Великобритании, Конференция европейских раввинов (CER), ее президент раввин Пинхас Гольдшмидт и Председатель его Постоянного комитета Даян Менахем Гелли присоединился к скорби по кончине Ее Величества королевы Елизаветы II. Ее достойное и преданное руководство останется образцом для подражания для всех. Пусть ее семья найдет утешение».

Европейский еврейский конгресс, представительная организация европейского еврейства, заявил, что глубоко опечален кончиной Ее Величества королевы Елизаветы II.

«От имени еврейских общин Европы мы выражаем наши глубокие соболезнования британской королевской семье, а также гражданам Соединенного Королевства и Содружества», — говорится в заявлении.

«Это очень печальный день не только для евреев в Соединенном Королевстве, но и для всей Европы и во многом конец эпохи. Ее Величество Королева с любовью относилась к своим еврейским подданным и стала олицетворением постоянства и традиций британского общества, основанных на ценностях терпимости и взаимного уважения. Эти ценности позволили послевоенной британской еврейской общине процветать как часть Европейская семья еврейских общин», — сказал президент ЕЕК Ариэль Музикант.

«Европейские евреи в большом долгу перед ней за годы ее непоколебимой службы своему народу. Пусть память о королеве будет благословением», — добавил он.

Ранее курсор писал, что 8 сентября умерла Королева Елизавета II, правившая Соединенным Королевством 70 лет.

Кроме этого, израильские лидеры выразили соболезнования по случаю смерти Елизаветы II. Президент, премьер-министр, министры и депутаты Кнессета публикуют траурные послания, скорбя о смерти королевы Великобритании Елизаветы II.

Курсор сообщал, что происходит в Букингемском дворце после известия о смерти Елизаветы II.

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