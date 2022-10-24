Еврейское агентство в россии не поощряет алию: названа причина

Организация направила письмо в министерство юстиции россии через несколько месяцев после того, как ведомство обратилось с просьбой объявить Еврейское агентство вне закона в связи с растущей иммиграцией в Израиль.

Еврейское агентство в россии* утверждает, что не поощряет алию после того, как правительство рф заявило о необходимости ликвидации учреждения.

Об этом сообщает Haaretz.

В частности, организация отрицает, что занимается своей основной целью, как указано в ее соглашении 1979 года с правительством Израиля.

«Еврейское агентство в России не поощряет алию, заявила организация в письме, направленном в министерство юстиции россии, через несколько месяцев после того, как ведомство обратилось с просьбой объявить организацию вне закона в связи с растущей иммиграцией в Израиль», — говорится в сообщении.

Как отмечает издание, это заявление противоречит одному из центральных обязательств Агентства, как указано в соглашении, подписанном им с правительством Израиля в 1979 году, где прямо отмечалось, что целью организации является «координация деятельности по репатриации в диаспоре».

«Утверждение Агентства также противоречит заявлению о миссии, опубликованному на его веб-сайте, в котором сказано, что Еврейское агентство обеспечивает глобальную основу для алии». На своем англоязычном веб-сайте Агентство утверждает, что алия является одной из основных целей организации, подчеркивая, что … мы продолжаем налаживать связи по всему миру — привозим евреев в Израиль и Израиль к евреям», — пишет издание.

В то же время министерство юстиции россии утверждает, что Еврейское агентство нарушает российский закон о конфиденциальности, в частности постановление 2014 года, запрещающее сбор, хранение и передачу данных о российских гражданах за границу. Оно направило Агентству письмо-уведомление, в котором говорилось, что организация «содействует миграции евреев российской федерации для возвращения на родину — в Израиль».

В Агентстве, в свою очередь, утверждают, что в период с 1 апреля 2019 года по 31 марта 2022 года организация «занималась исключительно организацией общественных мероприятий, работой социальных клубов и реализацией социальных инициатив», при этом никаких мероприятий, связанных с репатриацией граждан россии, организация не планировала и не проводила.

Как сообщал Курсор, в рамках ускоренной процедуры репатриации GO NO GO из рф, Украины и Беларуси «Натив» вновь начал онлайн-прием документов.

Также Курсор информировал о том, что Израиль поможет украинским студентам продолжить обучение в период войны в рамках проекта «Academic Iron Dome Initiative».

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!