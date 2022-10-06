Запущена ускоренная процедура репатриации из россии, Украины и Беларуси

Благодаря этой системе возможно дистанционное прохождение первичной проверки консулом документов, что позволит существенно ускорить процедуру репатриации.

Об этом сообщает Telegram-канал «Голос Израиля».

Если будет предоставлен положительный ответ, то человек получит бесплатный билет на рейс Сохнута для вылета в Израиль, а по прибытию – медицинскую страховку и бесплатное временное жилье (отель) на период, пока работники «Натив» окончательно проведут проверку на предмет предоставления гражданства. Подать документы онлайн можно по ссылке.

Недавно премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что правительство готовится к новой волне репатриантов, которые могут прибыть в течение ближайших месяцев в Израиль.

«Мы готовимся к этому и приветствуем это. Вслед за недавними событиями в *россии и в Украине министр финансов Авигдор Либерман и министр репатриации и интеграции Пнинa Тамано-Шато представят решение по выделению дополнительных 90 млн шекелей на интеграцию иммигрантов», – сказал Лапид и добавил, что Министерство репатриации и интеграции проведет совещание спецкомисии, где определят порядок подготовки к новой волне массовой репатриации евреев в Израиль.

Ранее «Курсор» делился рекомендациями и полным списком необходимых документов для репатриантов, а также списком центров, где можно экстренно сменить статус.

Помимо этого, мы рассказывали, что Израиль поможет украинским студентам продолжить обучение в период войны в рамках проекта «Academic Iron Dome Initiative».

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!