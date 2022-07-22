Еврея-харедим вызвали на собеседование в аэропорт после жалобы за отказ в трудоустройстве

Моше Гольдберга пригласили на повторное собеседование по поводу работы в аэропорту Бен-Гурион в результате огласки факта отказа в трудоустройстве из-за соблюдения Шаббата.

Харедим Моше Гольдберг, подавший заявление на работу в международный аэропорт Бен-Гурион, получил отказ по причине соблюдения им Шаббата. После подачи иска в пятницу утром его вызвали на повторное собеседование в Управление аэропортов Израиля.

Управление аэропортов озвучило решение принять на работу Моше Гольдберг только в том случае, если он согласится «осквернять Шаббат, работая по пятницам и субботам». Поэтому во вторник заявитель Моше Гольдберг подал жалобу главе Комиссии по обеспечению равных возможностей в сфере занятости.

Он сообщил, что получил уведомление, где было указано следующее: «Вы были вызваны на собеседование на должность транспортного работника в аэропорту Бен-Гурион. Обратите внимание на пороговые требования к вакансии — сменная работа, в том числе доступность для субботних/праздничных дней.»

На это Гольдберг сказал, что он может работать в субботу вечером, но не в сам Шаббат , и получил отказ.

После публикации этого вопроса в СМИ и апелляции, поданной в начале этой недели самим Гольдбергом, Гольдберга вызвали на собеседование.

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