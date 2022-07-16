Ежегодный фестиваль пива в Гуш-Эционе собрал тысячи людей

Израильтяне приехали на мероприятие со всех уголков страны, чтобы попробовать пиво из 15 местных пивоварен. «Это мероприятие — лишь вершина айсберга того, что мы запланировали для посетителей Гуш-Эциона этим летом», — заявил руководитель отдела туризма города.

В четверг вечером в Гуш-Эционе прошел седьмой ежегодный фестиваль пива «Текоа», в котором приняли участие около 3 тысяч человек. Израильтяне съехались со всех уголков страны, чтобы попробовать пиво 15 местных пивоварен.

«Семь лет впечатляющих и незабываемых фестивалей в Текоа. Это ежегодное мероприятие предоставляет израильтянам еще одну возможность посетить и познакомиться с прекрасным Гуш-Эционом, расположенным недалеко от Иерусалима и центра страны», — сказал глава регионального совета Гуш-Эциона Шломо Неэман, который также присутствовал на мероприятии.

«Это мероприятие стало одним из главных событий лета в Гуш-Эционе и объединяет людей всех мастей со всех уголков Израиля», — добавил он.

Одним из самых ярких событий вечера стало выступление группы Ethnix. До двух часов ночи в пятницу диджей включал музыку, пока посетители танцевали.

Дэвид Родман, руководитель отдела туризма Гуш-Эциона, сказал, что это мероприятие — лишь «вершина айсберга того, что мы запланировали для посетителей Гуш-Эциона этим летом». Родман также выразил надежду, что в ближайшем будущем Гуш-Эцион посетят еще тысячи туристов.

По словам Родмана, Гуш-Эцион стал столицей туризма и наследия в Иудее и Самарии.

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