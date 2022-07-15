Макаревич и израильские музыканты спели на иврите «Обійми мене» Вакарчука

Слова песни перевели на иврит, чтобы их могли понять в Израиле.

Российский рок-музыкант и лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич и другие израильские музыканты исполнили известную композицию украинской группы «Океан Эльзы» – «Обійми мене».

Видео опубликовали на YouTube-канале певца Alex Kotler.

Музыканты кавера снимались со своим музыкальным инструментом. В видео можно услышать скрипка, виолончель, гитары, синтезатор, барабаны и флейту. Макаревич исполнял первый припев этой знаменитой песни.

Вместе с Макаревичем в кавере участвовали Павел Рязанов, Елизавета Хургина, Геннадий Биренберг, Александр Котлер, Кейт Абрамсон, Нетта Ирмаи, Геннадий Талис, Валери Маклин и Лев Этин.

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Автор видеоролика заявил, что позже музыканты намерены опубликовать более расширенную и профессиональную версию кавера. Также в новой версии появится еще один исполнитель, пока его имя не разглашается.

Исполнив эту песню, Макаревич и израильские музыканты выразили поддержку украинскому народу.

Макаревич всегда поддерживал Украину и выступал с критикой действий власти россии*. После начала полномасштабной войны, развязанной рф против Украины, музыкант покинул россию и переехал в Израиль.

Ранее Курсор писал, что выступая в Тель-Авиве, легендарная группа Scorpions развернула украинский флаг. Тысячи зрителей из зала подпевали культовым музыкантам их хит. Многие также пришли на концерт с большими сине-желтыми знаменами.

Наша редакция также писала, что Макаревич рассказал, что думает об израильтянах. Известный музыкант и основатель группы «Машина времени» Андрей Макаревич, который переехал в Израиль из россии после того, как путин начал полномасштабную войну с Украиной, высказался об израильтянах.

Напомним, что украинский певец Олег Скрипка обратился к израильтянам. Популярный украинский музыкант рассказал о тяжелой судьбе одного из пригородов Киева, а также поблагодарил израильтян за помощь украинскому народу в борьбе с российской агрессией.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!