Документ включает договоренность о проведении общих парламентских выборов в Иудее и Самарии, а также в Секторе Газа до октября 2023 года.

Лидеры ФАТХ и ХАМАС подписали в Алжире соглашение о примирении и возобновлении сотрудничества между палестинскими фракциями, враждовавшими с 2006 года.

Об этом сообщает Israel Info.

Отмечается, что соглашение включает договоренность о проведении общих парламентских выборов в Иудее и Самарии, а также в Секторе Газа до октября 2023 года.

Согласно сообщению, делегацию ФАТХ на переговорах возглавлял не Махмуд Аббас, улетевший в Астану на встречу с президентом россии владимиром путиным*, а его заместитель Аззам аль-Ахмед. От имени ХАМАСа соглашение подписал глава политбюро организации Исмаил Хания.

#Algeria.#Algiers. Rival #Palestinian factions signed an agreement yesterday to resolve discord. Elections will be held within a year. Present were Azzam al-#Ahmed, of #Fatah, Ismael #Haniyeh, #Hamas, and leaders or representatives of fourteen other Palestinian factions. pic.twitter.com/Gd4xGBWsWS — Donato Yaakov Secchi (@doyaksec) October 14, 2022

Как сообщал Курсор, по информации СМИ, раскол между ФАТХ и ХАМАС углубляется по мере приближения Аббаса к США и Израилю.

Как известно, соперничество между фракцией Аббаса ФАТХ и ХАМАС достигло пика в 2007 году, когда исламистское движение насильственно захватило контроль над сектором Газа после отстранения ПА от власти.

Аббас никогда не простил ХАМАСу унижения. Хуже того, он убежден, что ХАМАС стоял за заговором с целью его убийства в секторе Газа.

За последние 14 лет несколько попыток Египта, Саудовской Аравии, Катара и Турции добиться примирения между ФАТХ и ХАМАС потерпели неудачу.

Также Курсор информировал о том, что в начале октября в ХАМАС заявили, что визиты евреев на Храмовую гору — преступление и провокация.

Так, представитель ХАМАС Абдель Латиф аль-Каноа заявил, что серия террористических атак, совершенных в Дженине, Шхеме (Наблусе) и других населенных пунктах Палестинской автономии, отражает «эскалацию революции» палестинского народа в ответ на «вторжение» евреев в мечеть Аль-Акса.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!