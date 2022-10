ФАТХ и ХАМАС подписали новое соглашение о примирении и проведении выборов в ПА

Лидеры ФАТХ и ХАМАС подписали в Алжире соглашение о примирении и возобновлении сотрудничества между палестинскими фракциями, враждовавшими с 2006 года.

Об этом сообщает Israel Info.

Отмечается, что соглашение включает договоренность о проведении общих парламентских выборов в Иудее и Самарии, а также в Секторе Газа до октября 2023 года.

Согласно сообщению, делегацию ФАТХ на переговорах возглавлял не Махмуд Аббас, улетевший в Астану на встречу с президентом россии владимиром путиным*, а его заместитель Аззам аль-Ахмед. От имени ХАМАСа соглашение подписал глава политбюро организации Исмаил Хания.

#Algeria.#Algiers. Rival #Palestinian factions signed an agreement yesterday to resolve discord. Elections will be held within a year. Present were Azzam al-#Ahmed, of #Fatah, Ismael #Haniyeh, #Hamas, and leaders or representatives of fourteen other Palestinian factions. pic.twitter.com/Gd4xGBWsWS

— Donato Yaakov Secchi (@doyaksec) October 14, 2022