ХАМАС приветствует волну терактов в Иудее и Самарии — СМИ

В ХАМАС заявили, что визиты евреев на Храмовую гору — преступление и провокация.

Представитель ХАМАС Абдель Латиф аль-Каноа заявил, что серия террористических атак, совершенных в Дженине, Шхеме (Наблусе) и других населенных пунктах Палестинской автономии, отражает «эскалацию революции» палестинского народа в ответ на «вторжение» евреев в мечеть Аль-Акса.

Об этом сообщает 7Israel National News.

В интервью телеканалу ХАМАС «Аль-Акса» Каноа сказал, что ХАМАС приветствует нападения, совершенные группой «Логово Льва» в Шхеме, которые были нацелены на солдат ЦАХАЛа и поселенцев.

Группа «Логово льва» объединяет террористов из «Бригад Аль-Акса» ФАТХ, «Бригад Аль-Кудс» Исламского джихада и других террористических организаций.

Мухаммад Хамада, представитель ХАМАСа в Иерусалиме, назвал так называемое «вторжение поселенцев в мечеть Аль-Акса» «преступлением», подчеркнув, что мусульманские жители Иерусалима будут продолжать цепляться за мечеть и срывать планы Израиля. По его словам, теракты в Иудее и Самарии, в том числе с применением огнестрельного оружия и ножевых ранений, осуществляются ради защиты мечети Аль-Акса.

Хамада заявил, что израильское руководство в последнее время переживает настоящий кризис, и что, напротив, палестинский народ не сдастся и продолжит браться за оружие до тех пор, пока мечеть Аль-Акса не будет освобождена.

Насер Аль-Хадами, возглавляющий иерусалимский комитет сопротивления иудаизму, заявил телеканалу «Аль-Акса», что трубление в шофар у подножия мечети Аль-Акса является «откровенной провокацией и преступлением», и отметил, что «в В ближайшие дни во всех городах оккупированной Палестины прогремят большие взрывы».

Ранее Курсор писал, что ХАМАС пригрозил Израилю. «Наши ракеты уже установлены на пусковые установки», — предупреждает террористическая организация.

Наша редакция писала, что ЦАХАЛ заявил, что раскрыл схему финансирования террора в Иудеи и Самарии. Участники сети установили связь с функционерами ХАМАСа за рубежом и наладили доставку средств для финансирования террора.

Кроме этого, ЦАХАЛ планирует использовать беспилотники для точечных ударов в Иудеи и Самарии.

Напомним, что ШАБАК заявил, что в 2022 году предотвращено более 300 крупных терактов.