ФАТХ и Палестинский исламский джихад объединяются для борьбы с ЦАХАЛом

Несмотря на разногласия между двумя группами, в последние месяцы они активизировали свое сотрудничество как в Дженине, так и в Наблусе.

Гибель двух палестинцев во время столкновений с войсками ЦАХАЛа в лагере беженцев Дженин в прошлую пятницу подчеркивает растущее сотрудничество между вооруженными группировками правящей группировки ФАТХ и поддерживаемым Ираном Палестинским исламским джихадом (PIJ). Эти две группы в последние месяцы расширили свое сотрудничество не только в Дженине, но и в Наблусе.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Сотрудничество между вооруженными группами происходит, несмотря на политические разногласия между ними.

PIJ решительно выступает против любого мирного процесса с Израилем и неоднократно призывала Палестинскую администрацию, в которой доминируют сторонники ФАТХ, прекратить все формы сотрудничества и нормализации отношений с Израилем, включая координацию в сфере безопасности. PIJ также осудил ПА за арест некоторых ее людей в Иудее и Самарии.

В июле прошлого года обе группы заявили, что они также вместе сражались против солдат ЦАХАЛа во время военной операции в Старом городе Наблуса. В ходе столкновений были убиты два высокопоставленных боевика, Мохаммед аль-Азизи и Абдель Рахман Субох. Эти двое были одними из основателей вооруженной группы «Логово льва», которая взяла на себя ответственность за серию обстрелов солдат и поселенцев в районе Наблуса.

Палестинские источники сообщили, что за последний год сотрудничество между двумя группами расширилось, сначала в Дженине, а затем в Наблусе. Источники сообщили, что палестинским силам безопасности известно о сотрудничестве на местах между двумя группировками. Согласно источникам, некоторые боевики, связанные с ФАТХ, в двух городах также сотрудничают с членами ХАМАС.

На прошлой неделе генеральный секретарь PIJ Зияд аль-Нахалех подтвердил, что его организация сотрудничает с «Бригадами мучеников Аль-Аксы» ФАТХ в Уэс-Банке. Он сказал, что эти две группировки не ставили никаких предварительных условий или ограничений для сотрудничества с боевиками ФАТХ.

Сотрудничество между вооруженными подразделениями двух группировок не ограничивается Иудеей и Самарией. В секторе Газа две группировки объединили свои силы во время последних раундов боевых действий с ЦАХАЛом.

Ранее Курсор писал, что граждане Израиля работали на террористов из Газы: детали расследования. В сентябре правоохранители арестовали двух жителей Негева за поддерживание связи с террористом и выполнением его приказов.

Напомним, что в последний день праздника Суккот израильские военные решили перекрыть для палестинцев КПП со стороны Иудеи и Самарии, потому что террористически настроенные боевики стали более активными на выходных.