Граждане Израиля работали на террористов из Газы: детали расследования

В сентябре правоохранители арестовали двух жителей Негева за поддерживание связи с террористом и выполнением его приказов.

Агентство безопасности Израиля (ISA) позволило публиковать в воскресенье, что в рамках совместных усилий ISA и израильской полиции задержали двух граждан Израиля из региона Негев, которые контактировали с членом террористической организации в секторе Газа.

Об этом сообщает Israel National News.

В ходе расследования установили, что двое мужчин, Саад Абу Рикаик, 20 лет, из Тель-Шевы, и Самах Альнабари, 21 год, из племен Альнабари-Хора, контактировали с террористом, проживавшим в секторе Газа. В частности, они пересылали ему денежные средства по просьбе самого террориста.

Также последний также просил Алнабари помочь решить другие задачи, связанные с безопасностью, и тот даже согласился отдать ему оружие. Эта ситуация является примером образа действий многих базирующихся в Газе террористических организаций, которые продолжают вербовать израильских граждан, чтобы совершать террористические акты. После закрытия расследования двоим задержанным мужчинам предъявили обвинения в тяжких преступлениях против безопасности.

Ранее мы рассказывали, что в последний день праздника Суккот израильские военные решили перекрыть для палестинцев КПП со стороны Иудеи и Самарии, потому что террористически настроенные боевики стали более активными на выходных.

Закрытие КПП также касается пунктов перехода в секторе Газа, что начали в 16:00 в воскресенье. Закрытие пограничных пунктов будет длиться «в зависимости от ситуации и в соответствии с обычным режимом работы». Гуманитарные и другие экстренные случаи – исключения из этого правила.

Также «Курсор» сообщал, что Нахман Шай призвал оказать Украине военную помощь.

Помимо этого, стало известно, что девушке, служившей вместе с Ноа Лазар, угрожали в соцсетях.