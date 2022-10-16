Угроза безопасности: ЦАХАЛ закрывает переходы в районе Шхема

По информации ЦАХАЛа, перекрытие блокпостов является превентивной мерой против нападений в периоды повышенной напряженности.

В последний день праздника Суккот израильские военные перекроют для палестинцев контрольно-пропускные пункты со стороны Иудеи и Самарии, поскольку активность террористически настроенных боевиков возросла на выходных.

Закрытие контрольно-пропускных пунктов, которые также включают пункты перехода в секторе Газа, начнется в воскресенье в 16:00. Пограничные пункты будут оставаться закрытыми «в зависимости от ситуации и в соответствии с обычным режимом работы», заявили в пресс-службе ЦАХАЛа.

Исключения будут сделаны для гуманитарных и других экстренных случаев.

Перекрытие пунктов пропуска является стандартной практикой во время праздников. Военные говорят, что это служит превентивной мерой против нападений в периоды повышенной напряженности.

В выходные дни уже четверо палестинцев были убиты и еще несколько получили ранения в ходе отдельных столкновений и перестрелок с израильскими войсками.

Ранее Курсор писал, что на КПП возле Шхема террористы бросили в солдат ЦАХАЛа бомбу. Из проезжающей мимо машины террористы бросили самодельное взрывное устройство по военным на блокпосту Шхема. Пострадавших нет.

Также мы информировали, что Израиль отозвал разрешения на въезд у 164 родственников «террористических элементов» из Шхема. Представители вооруженных сил по связям с палестинцами заявили, что они отозвали разрешения на въезд в Израиль у 164 членов семей палестинских «террористических элементов» из города Шхем.

Наш сайт уже сообщал ранее, что возле Ариэля перевернулась военная машина: пострадали четверо солдат ЦАХАЛа. Автомобиль ЦАХАЛа попал в аварию на дороге между Маале-Шомрон и Эль-Матан, где проводилось патрулирование. Трое солдат получили легкие ранения, один — средней тяжести.

Напомним, редакция писала о новом теракте возле Бейт-Эля: тяжело ранен местный житель. Ночью произошел огнестрельный теракт, в результате которого тяжело ранен еврей. Было несколько террористов, которые скрыли с места происшествия.

Кроме того, мы публиковали информацию, что в результате ДТП в Самарии травмированы четыре человека. Полицейские устанавливают обстоятельства аварии.