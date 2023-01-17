Финансирование новых репатриантов: минфин выделил 20 миллионов шекелей

Государство обеспечило ваучеры для новых репатриантов, которые помогут им выучить иврит и облегчат адаптацию.

Министр алии и интеграции Офир Софер добился немедленного решения проблемы недостатка финансирования для новых репатриантов. Согласовано выделение из бюджета 20 миллионов шекелей на тысячу ваучеров для изучения иврита в частных студиях министерства алии.

Об этом сообщает inn.

После начала войны в Украине в 2022 году в Государство Израиль прибыло более 73 тысяч новых репатриантов. Около 24 тысячи из них учились в государственных центрах, а еще около 3 500 ждут начала учебы.

В то же время по направлениям в частные центры обучение проходили около 6 тысяч человек — в два раза больше, чем в прошлые годы.

Теперь министр Софер расширил число ваучеров, чтобы он обеспечить всех репатриантов, ожидающих обучения в студии.

«Я рад, что мы нашли бюджетное решение для финансирования ваучеров для тысяч новых репатриантов, приехавших в Израиль в этом году. Эти ваучеры помогут им выучить иврит и облегчат им адаптацию и интеграцию на израильском рынке труда», — заключил Софер.

Ранее Курсор писал, что названо лучшее место в Израиле для новых репатриантов. Утверждается, что «репатриация и абсорбция являются важными проблемами, стоящими перед Израилем».

Согласно статистике, большинство новых репатриантов не являются евреями.