Большинство новых репатриантов не являются евреями — Центральное статбюро

В 2022 году в Израиль иммигрировало в общей сложности 77 000 человек, в том числе 71 000 человек, совершивших алию, въехавших в страну и получивших гражданство в соответствии с Законом о возвращении.

Большинство новых репатриантов не являются евреями.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром иммиграционной политики на данных основе данных, полученных Центральным статистическим бюро Израиля, сообщает Israel National News.

Отмечается, что в 2022 году в Израиль иммигрировало в общей сложности 77 000 человек, в том числе 71 000 человек, совершивших алию, въехавших в страну и получивших гражданство в соответствии с Законом о возвращении.

Согласно отчету Центрального статбюро, еврейское большинство в Израиле сократилось в 2022 году на 0,3% в результате нееврейской иммиграции с 73,9% годом ранее до 73,6%. При этом за последние 30 лет еврейское большинство в Израиле сократилось примерно на 10%, сокращаясь в среднем на 0,3% в год. В ведомстве констатируют, что это снижение во многом связано с ростом иммиграции неевреев.

«Из 77 000 репатриантов, получивших легальный статус в Израиле в прошлом году, почти 60% не были евреями. Среди 71 000 человек, совершивших алию и получивших гражданство в соответствии с Законом о возвращении, 55% новых иммигрантов были неевреями, по сравнению с 32 000, или 45% новых иммигрантов, которые были евреями», — говорится в сообщении.

Ранее Курсор писал, что Израиль утвердил программу приема «экстренных» репатриантов из россии*. В ближайшие месяцы ожидается увеличение потока беженцев из рф из-за объявленной там мобилизации.

Информация для репатриантов: список центров, где можно экстренно сменить статус. Для вновь прибывших в Израиль предлагается список центров экстренной репатриации, где можно пройти консульскую проверку и сменить статус на репатрианта.

Как сообщал Курсор, около 6 500 граждан россии прибыли в Израиль с 21 сентября, при этом 135 во въезде было отказано. Более 900 из них имели иммиграционные визы или заявили о соответствии Закону о возвращении.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!