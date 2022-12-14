Финансовый комитет проведет встречу, чтобы обсудить стоимость жизни

Финансовый комитет под председательством депутата Моше Гафни соберется в ближайший понедельник, 19 декабря, чтобы обсудить вопрос стремительного роста стоимости жизни и цен в различных секторах экономики.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Во встрече примут участие владельцы компаний, торговые сети и представители государственных органов.

Ранее назначенный глава временного финансового комитета Кнессета Моше Гафни сказал, что планирует созыв комитета, где должны обсудить недавние рыночные изменения, влияющие на стоимость жизни. Это произошло на фоне намерения Банка Израиля касаемо повышения процентной ставки на 2,75%. Таким образом в финучреждении хотели противодействовать инфляции.

По словам Гафни, это приведет к тому, что держатели ипотечных кредитов будут платить больше денег. В рамках созыва он хотел провести обсуждение роста цен, связанных с поднадзорными молочными продуктами, а также «большое количество трансфертов и излишков, которые сошлись на столе комитета».

«Курсор» сообщал, что в Минфине снизили прогноз роста экономики Израиля на 2023 год. Согласно прогнозу, рост ВВП в 2022 году движется к показателю 6,3% после роста на 8,6% в прошлом году.

В Банке Израиля прогнозируют рост ВВП на 3% в 2023 году и на 6% в 2022 году, в то время как ОЭСР прогнозирует рост ВВП Израиля на 2,8% в 2023 году и 3,4% в 2024 году. S&P прогнозирует рост ВВП Израиля всего на 2% в 2023 году.

По мнению главного экономиста Минфина Израиля Ширы Гинберг, ситуация на рынке до сих пор напряженная. В ее прогнозе сказано, что в следующем году увеличится уровень безработицы.

«Тенденции на рынке капитала характеризуются большой волатильностью. Прогноз основан на том, что в 2023 году индексы вернутся к восходящей тенденции, хотя и умеренными темпами», ‒ сказано в отчете.

Рост цен и стабильная ситуация на рынке труда вынудили Банк Израиля принять решение о повышении процентной ставки. Больше об этом читайте здесь.