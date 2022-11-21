Гафни: Мы будет работать над снижением стоимости жизни в Израиле

Недавно назначенный глава временного финансового комитета Кнессета Моше Гафни заявил, что планирует созвать комитет для обсуждения недавних изменений на рынке, влияющих на стоимость жизни.

Банк Израиля объявил о своем намерении поднять процентную ставку с нынешних 2,75%, и сегодня банк должен принять это решение. Этот шаг направлен на противодействие инфляции, которая за последний год составила 5,1%, что намного превышает целевой показатель в 1-3%, установленный центральным банком.

Об этом сообщает The Times of Israel.

«Я слышал, что управляющий Банка Израиля намерен поднять процентную ставку в экономике, и это означает, что держатели ипотечных кредитов будут платить больше денег. Я намерен провести широкое обсуждение этого вопроса как можно скорее», — сказал Гафни через несколько мгновений после того, как его назначили на должность, которую он занимал до увольнения в июне 2021 года.

Глава финансового комитета также добавляет, что хочет обсудить рост цен, связанных с поднадзорными молочными продуктами, а также «большое количество трансфертов и излишков, которые сошлись на столе комитета».

Уходящий министр финансов Авигдор Либерман тесно сотрудничал с бывшим председателем Комитета по финансам Алексом Кушниром, депутатом Кнессета от его партии «Исраэль Бейтену». Либерман и Гафни являются заклятыми политическими врагами из-за разногласий по поводу призыва харедим на военную службу, роли религии в государстве, участия в рабочей силе и разделения экономического бремени Израиля, а также основной учебной программы в сфере образования.

«Никакой министр финансов не будет говорить мне, чтобы я не проводил дискуссий по важнейшим социальным вопросам, которые касаются всех», — говорит Гафни в шутке, брошенной Либерману. По словам Гафни, под своим прежним руководством он руководил Финансовым комитетом совместно с фракциями Кнессета.

«Все знали, что здесь, в комитете, место отличное от других мест. Здесь оппозиция и коалиция работают вместе и делают только то, что хорошо для граждан Государства Израиль», — отметил вновь вернувшийся председатель.

Временный финансовый комитет и временный комитет по иностранным делам и обороне являются единственными непостоянными группами, требуемыми по закону, наряду с комитетом по договоренностям. После того, как организационный комитет завершит свою работу по созданию комитетов Кнессета, он распустится, а остальные комитеты будут окончательно сформированы.

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