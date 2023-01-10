Фогель: Ганц и Лапид – два нытика

Депутат Кнессета от Оцма Иегудит Цвика Фогель заявил, что требование председателя его партии, министра Итамара Бен-Гвира, арестовывать протестующих, устраивающих беспорядки и блокирующих дороги, является приемлемым.

«Конечно. Вы верите в равенство и вы постоянно указываете, что это необходимо. Итамар Бен-Гвир говорит, прежде всего, что он за демонстрации, но что каждая демонстрация должна проводиться подобным образом. Я думаю, что это правильный подход. Если они превысят рамки демонстрации, которые им дали, разрешение, чего вы хотите? Позволить им все нарушать? Мы потеряли всякую сдержанность? Все законы?.. Это невозможно», – заявил Фогель.

Помимо этого политик прокомментировал недавнее высказывание бывших министра обороны и премьер-министра.

«Два нытика стоят в стороне и пытаются спровоцировать восстание в Израиле. Всю последнюю неделю Лапид и Ганц пытались скрыть свои неудачи, используя все возможные предлоги», – добавил Фогель.

«Курсор» сообщал, что Лапид и Ганц призвали к общественным беспорядкам на фоне «назревающей гражданской войны»