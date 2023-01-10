Лапид и Ганц призвали к общественным беспорядкам на фоне «назревающей гражданской войны»

Осуждая запланированную правительством судебную реформу, лидер оппозиции пообещал продолжать бои на улицах по всей стране в «войне за наш дом».

Лидер оппозиции Яир Лапид пообещал продолжить боевые действия на улицах по всей стране в «войне за наш дом». Это заявление стало ответом на запланированную правительством судебную реформу.

Об этом пишет Jewish News Syndicate.

Отмечается, что позицию Лапида поддержал бывший министр обороны Бени Ганц.

«Если вы продолжите свой путь, ответственность за гражданскую войну, которая назревает в израильском обществе, ляжет на вас. Пришло время массово выйти на демонстрации, время заставить страну встряхнуться», — заявил Ганц.

В ответ премьер-министр Биньямин Нетаниягу обвинил своих политических оппонентов в том, что они «посеяли семена катастрофы», поощряя общественное восстание против демократически избранного правительства.

«Мы пытаемся вернуть Израиль к правильному балансу. Мы получили от общественности четкий мандат на выполнение планов», сказал глава правительства, подразумевая внедрение судебной реформы.

По словам Нетаниягу, она повлечет за собой «не разрушение демократии, а укрепление демократии».

Как сообщал Курсор, накануне лидер оппозиции и председатель «Еш Атид» Яир Лапид заявил, что грядущая судебная реформа является «радикальной сменой режима».

«Это отмена Декларации независимости, это отрезает Израиль от семьи либеральных государств. Это не поправка к демократии, это устранение демократия. Страна, где правительству позволено делать все, — это не демократия», — сказал Лапид.

Он отметил, что «страна, которая однажды утром устраняет все сдерживания и противовесы в правительстве, не является демократией».

«Политики будут назначать покорных судей, которые будут делать то, что им говорят. Судьи будут судьями правительства. … Демократия Ярива Левина — это режим единовластия, где ему обычно позволяют делать все, что он хочет. Нетаниягу должен быть достаточно слаб, чтобы подчиниться его плану», — добавил Лапид.

Также Курсор информировал о том, что бизнес-сектор обеспокоен политизацией судебной системы Израиля.

Кроме того, Курсор писал, что Нетаниягу отказался обещать Левину реформы правосудия.