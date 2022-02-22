Гайда Ринави Зоаби станет самой высокопоставленной арабской женщиной-дипломатом Израиля

Министр иностранных дел Яир Лапид назначил депутата Кнессета от Мерец Гайду Ринави Зоаби генеральным консулом Израиля в Шанхае.

Зоаби станет первой израильской арабской женщиной, которая займет столь высокий дипломатический пост.

Назначение также имеет политическое преимущество, поскольку перевод Зоаби из Кнессета в Шанхай может означать, что в коалиции станет на одного избирателя меньше. В прошлом месяце Зоаби отдала решающий голос против закона, поощряющего харедим вступать в Армию обороны Израиля, в знак протеста против того, чтобы правительство восстановило запрет на получение гражданства палестинцами, вступающими в брак с израильтянами .

Лапид похвалил Зоаби за «богатый управленческий опыт, а также впечатляющий и разнообразный экономический и общественный опыт».

«Я желаю ей удачи и уверен, что она приведет израильское консульство в Шанхае к новым и важным достижениям», — заявил Лапид. «Нет сомнений в важности Китая и, в частности, Шанхая для мировой экономики. Наши экономические отношения с Китаем являются важным двигателем роста экономики Израиля, и мы должны продолжать их развивать».

Зоаби сказала, что ей выпала честь быть первой израильской арабской женщиной на такой высокой дипломатической должности.

«Я рада возможности внести свой вклад в важную миссию укрепления экономического, торгового и культурного сотрудничества с одним из самых значительных экономических партнеров Израиля в мире», — добавила она, назвав Шанхай «важным центром мировой экономики». ”

Ранее «Курсор» писал о том, что Израиль не будет участвовать в учениях Red Flag в этом году.

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