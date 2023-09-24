По словам министра обороны, ЦАХАЛ и его солдаты вместе со всеми службами безопасности "стоят на страже народа Израиля – в воздухе, на море и на суше".

Министр обороны Йоав Галант выступил со специальным заявлением по случаю Йом-Кипура.

Об этом сообщает Telegram-канал Сегодня в Израиле.

По его словам, утром в воскресенье, 24 сентября, он прибыл в район вокруг сектора Газа, чтобы получить отчет от полевых командиров о ситуации в регионе.

"Позже я провел оценку ситуации с начальником штаба и начальником оперативного отдела. ЦАХАЛ и его солдаты вместе со всеми службами безопасности стоят на страже народа Израиля – в воздухе, на море и на суше». - заявил Галант.

Как сообщал Курсор, президент Ицхак Герцог считает Йом-Кипур подходящим днем для самоанализа и прощения, а также размышления о будущем. Также он напомнил, что Война Судного дня является одной из самых трудных и болезненных в истории Израиля, которая изменила нашу страну и общество, в частности, а также оставила после себя много уроков.

Под вышеупомянутыми уроками Герцог подразумевал полученные знания на политическом и военном уровне, и важность нашей устойчивости и сплоченности.

"Из проклятой войны мы узнали об опасности, которая таится в том, что мы позволяем себе стать пленниками парадигм, а также о том, что мы не должны упускать возможности для укрепления «Шалом Баит», нашего собственного внутреннего мира", - подчеркнул глава государства.

Также мы писали о том, что службы безопасности Израиля повысили уровень готовности к Йом-Кипуру в связи с угрозой совершения терактов в праздничные дни. Тысячи полицейских будут развернуты по всей стране, при этом особое внимание будет уделяться синагогам и общественным местам.