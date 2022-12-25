Гальон подала в суд на Бен-Гвира

Председатель МЕРЕЦа направила иск о клевете против назначенного министра, заявившего, что она бросала камни в солдат ЦАХАЛа.

Председатель партии МЕРЕЦ и бывший член Кнессета Зехава Гальон в воскресенье, 25 декабря, подала иск против назначенного министра, депутата Кнессета Итамара Бен-Гвира («Отцма Иегудит»).

Об этом сообщает Israel National News.

Отмечается, что иск подан «за клевету, которую Бен-Гвир распространял о ней во время недавних выборов». В частности, Гальон не согласна с обвинениями главы «Отцма Иегудит» в том, что она якобы бросала камни в солдат ЦАХАЛа.

Как известно, сам Бен-Гвир подал в суд на Гальон за клевету во время избирательного цикла в ответ на то, что она назвала его «единственным сторонником террористов в Кнессете». Теперь Гальон хочет, чтобы иск Бен-Гвира против нее был отклонен.

Бен-Гвир утверждал, что Гальон бросал камни в солдат ЦАХАЛа во время инцидента 20-летней давности. По словам адвоката лидера МЕРЕЦа, эта информация является «ложной и клеветнической».

В иске, поданном адвокатами Михалом Сефарадом и Алоном Сапиром, утверждается, что Бен-Гвир распространил клевету, которая была направлена ​​на то, чтобы дискредитировать Гальони и представить ее как человека, который жестоко действует против солдат ЦАХАЛа.

Как сообщал Курсор, назначенный министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир во время обсуждений в Кнессете нового законопроекта о полиции отказался включить в него пункт, который должен предотвратить политизацию полиции.

«Всем ясно, что идея состоит в том, чтобы принять эти статьи против депутата Бен-Гвира из-за паники и давления левых», — заявил назначенный министр.

Ранее Курсор сообщал, что Бен-Гвир вызвал скандал заявлением о новом разделе в законе касаемо ЛГБТ-сообщества.