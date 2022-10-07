Захава Гальон готова быть в правительстве с ультраортодоксами

Гальон заявила, что ради предотвращения создания правительства с Бецалелем Смотричем и Итамаром Бен-Гвиров, которых возглавит Биньямином Нетаниягу, она готова заседать в одном правительстве с ультраортодоксальными партиями.

Об этом сообщает издание «Детали».

«Я думаю, что о шестых выборах не может быть и речи. То, что мы идем на пятые выборы, является произволом. В нынешних условиях необходимо и возможно заседать с ультраортодоксами. Несмотря на то, что между нами есть очень существенные разногласия во всем, что касается вопросов религии и государства, я думаю, что для формирования правительства нам нужно договориться о сохранении статус-кво и действовать вместе по вопросам экономики, соцобеспечения и здравоохранения», – сказала она.

По мнению лидера МЕРЕЦ, она поможет Лапиду в формировании правительства, потому что имеет связи с арабскими и ультраортодоксальными партиями.

«Я могу быть мостом, соединяющим с этими сторонами. В этот раз мы вновь будем фактором, от которого будет зависеть баланс сил для создания правительства», – добавила Гальон.

Ранее Шакед заявила, что без Еврейского дома не может быть правого блока.

Также «Курсор» сообщал, что, согласно опросу, правый блок получает 62 мандата.