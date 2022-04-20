Ганц: Израиль отправит Украине каски и бронежилеты

Министр обороны Израиля поле длительных просьб предоставить защитное снаряжение согласился и одобрил закупку касок и бронежилетов, которые в ближайшее время отправятся в Украину.

Министр обороны Бени Ганц заявил, что Израиль будет работать над поставками в Украину оборонительного снаряжения, такого как каски и бронежилеты для аварийных служб страны в условиях вторжения россии*.

Ганц поговорил со своим украинским коллегой, Алексеем Резниковым, и после нескольких запросов на такое оборудование от министерства обороны Украины одобрил закупку снаряжения.

Ганц «одобрил покупку защитного снаряжения… которое будет передано украинским спасательным силам и гражданским организациям», — говорится в заявлении.

Украинские чиновники давно просили Израиль предоставить ПВО, на что Иерусалим отвечал отказом, чтобы не ухудшать отношения с россией. Но Израиль также неоднократно отказывал в просьбах предоставить каски, бронежилеты и другое оборудование, к большому огорчению Киева, вместо этого отправляя только гуманитарную помощь.

Офис Ганца заявил, что каски и бронежилеты, которые Израиль намерен отправить в Украину, «находятся в процессе закупки».

Курсор ранее писал, что Израиль предложил провести российско-украинские переговоры. Предложение посла в рф Александра Бен Цви о проведении переговоров в Иерусалиме оказалось неактуальным для Кремля, который вообще не видит сейчас причин для переговоров.