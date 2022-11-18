Ганц отреагировал на открытие посольства Азербайджана в Тель-Авиве

18:52, Сегодня
Новости Израиля, Политика
бенни ганц фото
Фото: Photo by Flash90

Парламент Азербайджана объявил о решении открыть посольство в Израиле, что делает его первой шиитской страной, сделавшей это.

Министр обороны Бени Ганц приветствует решение парламента Азербайджана об открытии посольства в Израиле.

«В прошлом месяце я посетил страну и встретился с президентом Эльхамом Алиевым, министром обороны генералом Закиром Хасано и главой пограничной службы генералом Эльчином Гулиевым. В ходе встреч мы обсудили ряд политических вопросов и вопросов безопасности.

Важный шаг открытия посольства иллюстрирует глубину отношений между Израилем и Азербайджаном и необходимость их дальнейшего углубления во имя стабильности и процветания всего региона и перед лицом наших различных вызовов», — написал он.

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