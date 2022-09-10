Ганц планирует лететь в США в связи с напряженной ситуацией с Ираном

Примечательно, что это будет уже второй визит министра обороны Израиля в США за последние две недели.

Министр обороны Бени Ганц намерен вылететь в Соединённые Штаты Америки в воскресенье, 11 сентября. В конце августа он уже побывал в штаб-квартире Центрального командования Вооруженных сил США в Тампе, штат Флорида.

Об этом сообщает «7 канал».

Тогда на брифинге для директоров ведущих аналитических центров в Вашингтоне, Ганц отметил, что “Иран приобрел знания, инфраструктуру и возможности, многие из которых необратимы. Это позволит Ирану еще больше расширить свою ядерную программу во время период действия соглашения, которое будет иметь меньше ограничений. Иран сможет получить ядерное оружие, когда указанное соглашение истечет в 2031 году”.

В связи с этим, Израиль намерен принимать меры для обеспечения своей безопасности, независимо от каких-либо событий. Ганц подчеркнул, что достижения Ираном региональной гегемонии является недопустимым, а потому Израиль будет продолжать укреплять свое военное превосходство.

Очевидно, что Ганц летит в США с целью снова обсудить сложную ситуацию с Ираном.

Ранее «Курсор» писал о том, что министр обороны Бени Ганц отметил, что Израиль активизирует операции в Иудеи и Самарии на фоне поиска подозреваемых, которые могут быть причастны к предотвращенному теракту в Тель-Авиве.