«Мы направим больше сил»: Израиль усилит рейды в Иудеи и Самарии

Министр обороны Бени Ганц отметил, что Израиль активизирует операции в Иудеи и Самарии на фоне поиска подозреваемых, которые могут быть причастны к предотвращенному теракту в Тель-Авиве.

Армия обороны Израиля установила контрольно-пропускные пункты возле поселения Ариэль, расположенном в Самарии, а также пообещала усилить рейды, чтобы предотвратить дальнейшие возможные попытки терактов.

Об этом сообщил министр обороны Израиля Бени Ганц, передает издание Timesofisrael.

По его словам, сейчас армия ищет дополнительных подозреваемых, которые могут быть причастны к теракту, предотвращенном полицией в центре страны сегодня, 8 сентября. В связи с этим, в Иудеи и Самарии будут активизированы антитеррористические операции.

«Мы направим больше сил и примем больше мер, укрепим сотрудничество между оборонными ведомствами, ускорим строительство разделительного барьера», — сказал он.

По его словам, на прошлой неделе ЦАХАЛу и других органам безопасности Израиля удалось предотвратить ряд попыток причинения вреда израильтянам со стороны террористов.

«Курсор» писал ранее, что полицейский патруль остановил в Яффо подозрительного мужчину с сумкой, в которой оказался пистолет-пулемет «Карл-Густав» и две самодельные трубчатые бомбы. Мужчину задержали и доставили в отделение полиции.

Еще мы писали, что на допросе задержанный в Яффо террорист признался, что планировал теракт в месте большого скопления людей. Также стало известно, что он ранее уже был арестован после попытки ножевого теракта в Иерусалиме.